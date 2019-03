Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg/Murg: Feuerwehreinsätze wegen qualmendem Pkw und Aschenbecher

Freiburg (ots)

Zu zwei Einsätzen rückte die Feuerwehr in Laufenburg und Murg am Sonntag aus. Gegen 12:00 Uhr war im Laufenpark Qualm aus dem Motor eines Autos aufgestiegen. Der Besitzer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr das Feuer selbst bekämpfen. An dem Oldtimer entstand augenscheinlich kein größerer Sachschaden. Gegen 17:00 Uhr war ein Brand beim Bahnhof in Murg gemeldet worden. Hier stand ein Aschenbecher in Flammen. Zwei Jugendliche konnten das Feuer mit Wasser aus ihren Wasserflaschen eindämmen. Die Feuerwehr löschte das Ganze dann komplett ab.

