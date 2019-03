Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zwei Jugendliche flüchten mit gestohlenem Roller und beschädigen geparktes Auto

Freiburg (ots)

Zwei Jugendliche sind am Freitag in Bad Säckingen in einem Parkhaus vor der Polizei mit einem gestohlenen Roller geflohen und haben dabei einen geparkten Pkw beschädigt. Die Polizei war von einer Bürgerin gegen 16:15 Uhr dorthin gerufen worden, weil sich dort eine Gruppe unangemessen benommen hatte und eine Getränkedose von einem oberen Parkdeck nach unten geworfen hatte. Zwei unbekannte Jugendliche ergriffen auf einem Roller sofort die Flucht, als sie die Polizei erkannten. Verfolgt von den Einsatzkräften sprangen sie vom Roller und stießen diesen weg, so dass er gegen einen geparkten Ford rutschte. Die Jugendlichen rannten davon und in der Schützenstraße verlor sich ihre Spur. Sie hinterließen einen Schaden von rund 500 Euro am Ford. Der von ihnen benutzte Roller war in Murg gestohlen geworden. Er war bereits um lackiert und Anbauteile waren verändert oder demontiert worden. Die beiden Jugendlichen sahen wie folgt aus: beide 15 bis 16 Jahre alt und ca. 160 cm groß, heller Hauttyp. Einer war komplett dunkel bekleidet, der andere hatte einen grauen Kapuzenpulli an. Die Personalien der noch Anwesenden wurden erhoben. Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0).

