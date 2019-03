Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Zeugen gesucht nach Zwischenfall mit Fußgängerin und Radfahrerin in der Schillerstraße

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der ihr am Montagvormittag (25. März) gemeldet wurde. Demnach kam es gegen 09.30 Uhr in der Schillerstraße im Bereich der Katholischen Kirche zu einem Zwischenfall mit einer Fußgängerin und einer Radfahrerin. Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte die Radfahrerin auf dem Gehweg an der Fußgängerin vorbeifahren. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden Frauen.

Mehrere unbeteiligte Personen sollen sich in der Nähe aufgehalten haben. Zur Klärung des genauen Sachverhaltes werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen unter Telefon 07641/582-0 in Verbindung zu setzen.

