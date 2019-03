Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Kind rennt in Pkw - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Glück im Unglück hatte am Freitag ein 6-jähriger Junge in Wehr, als er in einen fahrenden Pkw gerannt war. Er wurde nur leicht verletzt um kam in ein Krankenhaus. Der Junge war gegen 13.15 Uhr in der Ackerrainstraße einen schmalen steilen Bereich hinuntergerannt. Er überquerte die Talstraße und schaute dabei nicht um sich. Der Junge prallte in den Kotflügel eines gerade vorbeifahrenden Autos. Er wurde zurück an den Straßenrand abgewiesen. Nach seiner Versorgung durch den Notarzt wurde er vorsorglich für eine Nacht stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Am Auto der 42 Jahre alten Frau wurde ein Sachschaden von rund 500 Euro verursacht.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell