Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mutmaßliche Trunkenheitsfahrt - Fahrer flüchtet vor Polizei auf das Hausdach

Freiburg (ots)

Ermittlungen der Polizei an einer Halteranschrift in Bad Säckingen haben am Sonntagabend einen mutmaßlich alkoholisierten Fahrer zur Flucht auf das Hausdach getrieben. Ein anderer Autofahrer hatte zuvor mitgeteilt, dass er einen Betrunkenen bei Rickenbach aufgenommen hatte und nach Hause gefahren habe. Bei der Rückfahrt war ihm dann aufgefallen, dass vermutlich der Wagen dieses Betrunkenen in einer Wiese stand, festgefahren. Eine Halterüberprüfung bestätigte diesen Verdacht, weshalb eine Polizeistreife die Anschrift aufsuchte. Dort flüchtete der mutmaßliche Fahrer vor der Polizei zunächst auf ein Vordach und vor dort auf Hausdächer, wo er versuchte, sich hinter Schornsteinen zu verstecken. Über ein Dachfenster konnte Kontakt mit dem 61-jährigen aufgenommen werden. Er weigerte sich, hinunter zu kommen, verlor aber in diesem Moment den Halt, so dass er sich am Rahmen des Dachfensters festhalten musste. Er konnte dann ergriffen und ins Gebäude gezogen werden. Vorsorglich waren schon davor die Feuerwehr und er Rettungsdienst verständigt worden. Eine Alkoholüberprüfung ergab bei dem Mann gut 1,6 Promille. Da der Verdacht bestand, dass der Mann alkoholisiert mit seinem Wagen gefahren war, wurden zwei Blutproben erhoben. Sein Führerschein wurde einbehalten.

