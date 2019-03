Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Unbekannte nutzten Mülleimer als Feuertonne - Polizei bittet um Hinweise!

Unbekannte haben bereits in der Nacht 16. auf 17.03.2019 in Wehr einen Metallmüller offenbar als Feuertonne benutzt und diesen erheblich beschädigt. Der Mülleimer, der am Wehra-Delta aufgestellt war, glühte deshalb durch und musste ausgetauscht werden. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Wehr bittet um sachdienliche Hinweise (Tel. 07762 8078-0).

