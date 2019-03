POL-FR: Albbruck: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Polizeipräsidium Freiburg

Ein Motorradfahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend bei Albbruck so schwere Verletzungen erlitten, dass eine Verlegung mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik erfolgte. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Zum Unfall war es kurz nach 18:00 Uhr auf der K 6544 zwischen Schachen und Albbruck gekommen. Ein 19 Jahre alter BMW-Fahrer und der 23-jährige Motorradfahrer überholten in dieser Reihenfolge auf der Strecke einen vorausfahrenden langsameren Pkw. Offenbar hatte der Motorradfahrer dann die Absicht, auch den BMW zu überholen. Obwohl dieser noch nicht komplett eingeschert war, gab der Motorradfahrer Gas und prallte gegen den BMW. Er stürzte und schlitterte mit seiner Kawasaki über den Asphalt. Der Motorradfahrer kam schwer verletzt am Straßenrand zum Stillstand. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Unfallklinik geflogen. Während den Rettungs- und Bergemaßnahmen war die Kreisstraße komplett gesperrt. Eine Fachfirma und die Feuerwehr reinigten die Straße. Das Motorrad wurde schwer beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei rund 10000 Euro, am BMW wurde ein Schaden von ca. 1000 Euro verursacht.

