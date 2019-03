Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Autofahrerin kommt von Straße ab - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Eine Autofahrerin ist am Dienstag auf der B 500 bei Höchenschwand von der Fahrbahn abkommen und hat sich dabei schwer verletzt. Die 76-jährige hatte gegen 11:25 Uhr die Bundesstraße bergwärts befahren. Sie wollte nach Heppenschwand abbiegen. Offenbar noch zu schnell unterwegs, kam sie im Einmündungsbereich nach links und überfuhr die dortige Verkehrsinsel samt Schildern. Danach geriet sie komplett von der Straße ab, schanzte einen Abhang hinunter und kam in einer Wiese zum Stillstand. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Ihr schwer beschädigter Nissan wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Schadenshöhe an diesem beträgt ca. 5000 Euro. Außerdem entstand ein Schaden an der Verkehrsinsel in noch unbekannter Höhe.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell