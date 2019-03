Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Jugendliche Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - von Autofahrerin übersehen

Freiburg (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine Jugendliche bei einem Verkehrsunfall am Freitag bei Wehr zugezogen, als sie von einer in die B 518 einfahrenden Autofahrerin übersehen wurde. Gegen 13:30 Uhr kam es zum Unfall, als eine 38 Jahre alte Autofahrerin aus der Öflinger Straße nach links auf die bevorrechtigte Bundesstraße abbog. Die 17-jährige, die mit ihrem Motorrad auf der B 518 aus Richtung Wehr kam, konnte nicht mehr stoppen und stieß mit dem einbiegenden Honda zusammen. Dadurch verletzte sie sich und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden. Die Feuerwehr reinigte die Straße von den ausgelaufenen Betriebsstoffen des Motorrades.

