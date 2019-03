Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: 26jähriger Mann vermisst - Auto nahe der Wutachschlucht aufgefunden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Freiburg (ots)

Bereits am Montagabend, 11.03.2019, wurde der 26jährige Mann durch Angehörige bei der Polizei als vermisst gemeldet.

Durch eingeleitete Suchmaßnahmen konnte der Polizeihubschrauber das Auto des Vermissten am Mittwochnachmittag (13.03.2019) auf einem Waldweg zur Wutachschlucht unverschlossen Nahe des Parkplatzes Schattenmühle auffinden. Zuvor war er in der Nacht auf den 13.03. gegen 03:00 Uhr in einer Tankstelle in Löffingen gesichtet worden. Weitere bestätigte Sichtungen gibt es nicht.

Die Suche mit polizeilichem Spürhund musste u.a. aufgrund der vorherrschenden Witterungsbedingungen (Steinschlag) abgebrochen werden.

Laut Einschätzung der Bergwacht war ein Suche innerhalb der Schlucht bei diesen Gegebenheiten (Sturmböen, Hangabgang, Steinschlag) lebensgefährlich. Die Bergwacht koordinierte deren Suchmaßnahmen in den folgenden Tagen mit professionellen Sicherungsmaßnahmen.

Eine Unterstützung durch eigeninitiierte Suchmaßnahmen wurde als lebensgefährlich bewertet.

Die Angehörigen befürchten, dass der Vermisste sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte, eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.

Er ist 1,76 m groß und hat blondes, kurzes Haar. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er vermutlich ein braunes Lederkäppi, eine blaue Jeans und eine orange-schwarze Outdoor-Jacke.

Die polizeiliche Fahndung nach dem Vermissten läuft weiterhin. Die Kripo bittet um sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten unter Tel: 0761-8825777.

Hinweis: Die Bilder des Vermissten können mit Einverständnis der Angehörigen im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung genutzt werden.

lr

Medienrückfragen bitte an:

Laura Riske

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1011

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell