Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg/Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Wohnungseinbrüche am Wochenende

Freiburg (ots)

In eine Wohnung in der Hasemannstraße in Freiburg-Waldsee eingedrungen sind unbekannte Täter zwischen Freitag, 15.03.2019, 9.30 Uhr und Sonntag, 17.03.2019, 17.15 Uhr. Es wurde unter anderem Schmuck entwendet.

In Haslach brachen unbekannte Täter am Samstag, 16.03.2019, zwischen 16.30 und 21.45 Uhr in eine Wohnung in der Straße "Am Kirchacker" ein. Die Höhe des Diebstahlschadens steht noch nicht fest.

Bei der Tatausführung gestört wurde ein unbekannter Täter am Freitag, 15.03.2019, 12 Uhr, in der Straße "In den Langmatten" in Pfaffenweiler. Der mutmaßliche Einbrecher flüchtete unerkannt, als er durch einen Bewohner in der Erdgeschosswohnung entdeckt wurde. Laut Aussage des Zeugen war der Täter mit einer braunen Lederjacke sowie einer schwarzen Mütze bekleidet. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761-882-5777 zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 882 1018

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell