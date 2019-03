Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Feuerlöscher in Tiefgarage versprüht

Freiburg (ots)

In einer Tiefgarage in Bad Säckingen haben Unbekannte einen Feuerlöscher versprüht und sechs Fahrzeuge dadurch verunreinigt. Um 19.20 Uhr wurden der Polizei zunächst fußballspielende Jugendliche in der Tiefgarage am Rudolf-Eberle-Platz gemeldet. Eine Polizeistreife konnte diese nicht mehr antreffen, jedoch entdeckten die Einsatzkräfte die durch den versprühten Feuerlöscher verursachte Sauerei.

