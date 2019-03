Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Lkw reißt Bahnschranke ab und fährt davon

Freiburg (ots)

Am Montagabend gegen 18.23 Uhr überquerte ein Lkw den Bahnübergang auf der B317 am Grendel, obwohl bereits Rotlicht gezeigt wurde und die Bahnschranken sich senkte. Eine Schranke blieb am Lkw hängen und wurde abgerissen. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Schönau fort, was mehrere Zeugen beobachteten. Die Polizei konnte den polnischen Lkw im Bereich Fröhnd anhalten und kontrollieren. Den 38jährigen Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht. Der Schaden an der Bahnschranke liegt bei mehreren tausend Euro. Am Lkw entstand kein Schaden.

