Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Auto rutscht in Gegenverkehr - Fahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Auf winterglatter Fahrbahn ist am Montag auf der Kreisstraße 6535 bei Wehr ein Auto in den Gegenverkehr gerutscht und mit einem entgegenkommenden VW zusammengestoßen. Dessen Fahrerin wurde leicht verletzt. Gegen 12:00 Uhr war eine 34 Jahre alte Audi-Fahrerin auf der Kreisstraße bergwärts in Richtung Rüttehof unterwegs, als sie in einer Rechtskurve bei den winterlichen Straßenverhältnissen zu schnell war. Sie kam auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte dort frontal mit dem VW. Die 46-jährige VW-Fahrerin verletzte sich leicht und kam zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Audi-Fahrerin blieb unversehrt. Die Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbar und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei rund 12000 Euro.

