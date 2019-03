Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Adelhausen: Fahrzeug überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag gegen 12.35 Uhr kam ein Autofahrer, der von Adelhausen in Richtung Maulburg unterwegs war, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und anschließend von der Fahrbahn ab. An einer Böschung überschlug sich das Fahrzeug. Der Fahrer verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst musste nicht eingesetzt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 6000 Euro. Der 41jährige Fahrer steht außerdem im Verdacht keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen.

