Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein-Friedlingen: Auto zerkratzt und angezündet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag gegen 07.50 Uhr bemerkte der Eigentümer eines Fahrzeuges in der Riedlistraße, dass sein geparkter Peugeot im Innenraum brannte. Er verständigte die Feuerwehr und die Polizei und fing selbst an das Auto zu löschen. Der Brand erlosch jedoch von selbst. An der rechten Fahrzeugseite wurden zudem großflächig Kratzer angebracht und ein Schriftzug eingeritzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am Fahrzeug das Beifahrerfenster eingeschlagen und hiernach eine Fußmatte in Brand gesetzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 5000 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/9797-0, sucht mögliche Zeugen des Vorfalles, der sich kurz vor 07.50 Uhr zugetragen haben muss.

