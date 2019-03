Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim - Sexuelle Belästigung durch Autofahrer

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 06.03.2019 gegen 20:00 Uhr fuhr die 22jährige Geschädigte mit ihrem Fahrrad die Gemeindeverbindungsstraße von Umkirch kommend in Richtung Gottenheim. Einige hundert Meter vor dem Ortseingang Gottenheim fuhr ein silberner Pkw Opel Corsa mit FR-Kennzeichen in gleicher Fahrtrichtung neben sie. Der Fahrer öffnete das Beifahrerfenster und fragte nach dem Weg nach Gottenheim. Der Täter fuhr weiterhin neben der Radfahrerin. Diese sah dann, dass der Täter seine Hose heruntergelassen hatte und das Geschlechtsteil des Täters zu sehen war. Der Täter machte nun eindeutige sexuelle Anspielungen. Nachdem die Geschädigte den Täter vehement aufforderte zu verschwinden, entfernte sich dieser in Richtung Gottenheim. In dem Fahrzeug befanden sich auf dem Rücksitz zwei große Pizzaboxen. Möglicherweise handelt es sich demnach um einen Pizzaboten. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, braune Haare, weißes T-Shirt.

Zeugen, die dieses Fahrzeug gesehen haben oder Zeugen, die am 06.03.2019 gg. 20:00 Uhr mit Pizza beliefert worden sind werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach, Tel: 07667 91170 in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell