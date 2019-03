Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Wohnmobilfahrer fährt rückwärts gegen Pkw und flüchtet - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein Wohnmobilfahrer hat am Donnerstagmorgen in Wehr einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Kurz vor 11:00 Uhr hatte dieser in der Hauptstraße zurückgesetzt, um einem Müllwagen Platz zu machen. Dabei stieß er gegen einen dahinter wartenden Honda. Obwohl der Anstoß deutlich hörbar war, fuhr der Wohnmobilfahrer davon und hinterließ am Honda einen Schaden von rund 1000 Euro. Das Geschehen wurde wohl von vielen Passanten beobachtet. Der Polizeiposten Wehr bittet deshalb Zeugen des Unfalles, sich dort zu melden (Kontakt 07762 8078-0).

