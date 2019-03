Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Betrunkener schlägt um sich - muss von Polizei überwältigt werden

Freiburg (ots)

Ein Betrunkener hat am Donnerstagabend im Laufenpark um sich geschlagen, so dass er von der Polizei überwältigt werden musste. Der Rettungsdienst war zu dem 18-jährigen gerufen worden, da dieser aufgrund seiner starke Alkoholisierung medizinische Hilfe benötigte. Gegenüber den Rettern zeigte sich dieser jedoch aggressiv und renitent, weshalb die Polizei um Unterstützung gebeten wurde. Der Betrunkene war wenig einsichtig und schlug unkontrolliert um sich. Deshalb wurde er von der Polizei überwältigt und geschlossen. Er kam ins Krankenhaus, die Polizei begleitete die Rettungskräfte. Da sich an der Einsatzstelle eine Menschentraube bildete, war die Polizei mit mehreren Streifen im Einsatz.

