Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Einbruch in Degernau - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Einen Einbruch in der Nacht zum Donnerstag in ein Haus in Wutöschingen-Degernau beschäftigt die Polizei. Zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr, und Donnerstagmorgen drangen Unbekannte in das Einfamilienhaus ein, das am Ortsende in Richtung Ofteringen liegt. Der oder die Täter nahmen verschiedene Wertsachen mit. Die Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich. Die Ermittlungsgruppe Einbruch bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder sonstiger Hinweise (Kontakt 07741 8316-0).

