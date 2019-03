Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Windböe schlägt Autotür gegen anderen Pkw - möglicher Geschädigter gesucht!

Freiburg (ots)

Eine Windböe hat bereits am Montag einem Autobesitzer die offene Türe aus der Hand geschlagen und möglicherweise einen daneben abgestellten Pkw beschädigt. Der Vorfall passierte zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Tullastraße. Ein 28-jährige war dort einkaufen und stellte sein Auto auf dem Parkplatz ab. Als er ausstieg, schlug die Fahrertüre gegen die Beifahrerseite eines unbekannten Pkws, weil diese von einer Windböe erfasst worden war. Er stellte am anderen Auto einen Lackabrieb fest, sein Auto blieb unbeschädigt. Als er vom Einkaufen zurückkam, war der andere Wagen weg. Er meldete den Vorfall am Donnerstag der Polizei. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) bittet den möglichen Geschädigten, sich dort zu melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell