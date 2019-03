Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

March - Am Freitagmorgen, 01. März 2019, befuhr ein Linienbus die Landstraße in Hugstetten in Richtung Buchheim. An der Kreuzung Land-/Sportplatz-/Hauptstraße/L 187 fuhr er geradeaus weiter und kollidierte hier mit einer Radfahrerin, die die Landstraße nach links in Richtung des Einkaufsmarktes überqueren wollte. Die beiden Parteien einigten sich zunächst ohne Hinzuziehung der Polizei. Da die Zweiradfahrerin jedoch zunehmend Schmerzen im linken Arm verspürte, begab sie sich in die Klinik, wo eine Fraktur festgestellt wurde; der Vorfall wurde nachträglich der Polizei gemeldet. Im Rahmen der Ermittlungen gaben sowohl der Busfahrer als auch die Radfahrerin an, an der Ampelkreuzung jeweils bei grün gefahren zu sein. Diesbezüglich hofft die Polizei auf Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07667 9117-0.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell