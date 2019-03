Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Fahrraddieb unterwegs

Freiburg (ots)

Bötzingen - Am Rosenmontag, 04. März 2019, gegen 18:30 Uhr, betrat eine männliche Person einen Hof in der Wasenweilerstraße in Bötzingen. Sie hantierte dort an den unverschlossenen Fahrrädern herum. Als der Hausbesitzer zufällig nach Hause kam, ging die Person von den Fahrrädern weg. Auf Nachfrage gab sie an, angeblich Pflasterarbeiten zu verrichten und entfernte sich in Richtung Hauptstraße/Gottenheimer Straße. Ebenfalls gegen 18:30 Uhr wurde in der Hauptstraße aus einem Hof ein unverschlossenes rot-weißes Rennrad mit weißen Griffen entwendet. Der Täter wurde von einer Zeugin beobachtet und wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, zirka 175 cm groß, untersetzte Figur, dunkle kurze Haare, dunkler Teint, sprach gebrochen Deutsch und trug einen hellen Hut. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bötzingen, Telefon 07663 60530, in Verbindung zu setzen.

