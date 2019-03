Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sasbach-Leiselheim: Zwei Einbrüche in der Meerweinstraße

Freiburg (ots)

Zwischen Sonntag (03.03.19) 15.00 Uhr und Montag (04.03.19) 18.00 Uhr kam es zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser in der Meerweinstraße. Die Täter gelangten jeweils durch Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten, durchsuchten die Anwesen nach möglichem Diebesgut und verschwanden unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen, die für den fraglichen Tatzeitraum Hinweise zu verdächtigen Personen oder ortsfremden Fahrzeugen geben können. Kriminalpolizei Emmendingen, Tel.07641/582-200.

