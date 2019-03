Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim - Alkoholisierter Pkw-Lenker flüchtet vor der Polizei und landet in einem Gartenteich

Am frühen Montagmorgen, 04. März, um kurz vor 03. 00 Uhr wollte eine Polizeistreife in der Gartenstraße in Müllheim einen Pkw-Lenker überprüfen, welcher durch seine rasante Fahrweise ins Augenmerk der Beamten gefallen war. Der 35-jährige Fahrer des Pkw ahnte das Vorhaben der Polizei und wollte sich über eine Nebenstraße der Überprüfung entziehen. Der Mann verließ dazu seinen Pkw und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Beim Sprung über einen Gartenzaun in ein angrenzendes Grundstück hatte der 35-Jährige jedoch nicht mit einem Gartenteich gerechnet und stürzte hinein. Er hatte Mühe aus diesem selbständig heraus zu gelangen. Die Streifenbeamten waren dem deutlich alkoholisierten Mann, welcher sich unkooperativ zeigte und die polizeilichen Maßnahmen blockierte, dennoch behilflich. Die Fahrerlaubnis und eine Blutprobe wurden letztlich einbehalten.

