Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mann schreit auf Straße und fuchtelt mit Messer herum

Freiburg (ots)

Ein Mann hat am Samstagabend in Weil am Rhein für Aufsehen gesorgt. Er stand auf der Colmarer Straße, schrie herum und hielt dabei ein Messer in der Hand. Um 19:45 Uhr war der Vorfall der Polizei gemeldet worden. Eine Polizeistreife traf dort auf einen 26 Jahre alten Mann, der Unverständliches von sich gab und dabei mit einem Messer herumfuchtelte. Auf die deutliche Ansprache der Einsatzkräfte legte er das Messer ab und ließ sich widerstandslos festnehmen. Sein verbotenes Einhandmesser wurde beschlagnahmt. Da der Mann noch eine Strafe offen hatte und deshalb gesucht wurde, kam er noch am Abend in ein Gefängnis.

