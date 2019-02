Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: 33-jähriger Mann bei nächtlichem Streit auf der Straße verletzt

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Mit einer Platzwunde am Kopf und Prellungen musste sich ein 33-jähriger afghanischer Staatsangehöriger am Dienstagabend (26. Februar) in ärztliche Behandlung begeben. Der Mann war gegen 23.15 Uhr auf dem Nachhauseweg von einer Gaststätte in der Hansjakobstraße mit einem 35-jährigen Thailänder in Streit und in der Folge in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Dabei, so die bisherigen Ermittlungen des Polizeipostens Kenzingen, wurde der 33-Jährige von seinem Kontrahenten geschlagen und getreten. Dabei soll auch eine Glasflasche auf einem geparkten Auto gelandet sein. Zeugen vor Ort versuchten, die beiden Streitenden zu trennen.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den thailändischen Staatsangehörigen.

wr

Medienrückfragen bitte an:

Walter

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell