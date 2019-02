Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch - Unbekannte zerstören die Wetterstation im Kurpark von Lenzkirch

Freiburg (ots)

Lenzkirch - In der Zeit vom Freitag 15.02.2019, 18:00 Uhr bis Samstag, 16.02.2019, 12:00 Uhr wurde die Wetterstation von Lenzkirch, welche im Kurpark stand, durch Vandalismus zerstört. Der oder die unbekannten Täter haben 3 Seiten der Wetterstion mittels Fußtritten gegen die vorgebauten Fenster zerstört. Die Scheiben sind zersplittert. Bei einem Fensterteil brach sogar der Holzrahmen so dass dieser vollständig ersetzt werden muss. Durch eine, durch die Beamten des Polizeiposten Lenzkirch durchgeführte Nachbarschaftsbefragung, kam der Hinweis, dass am Freitag gg. 23.00 Uhr lautstarkes Gegröle im Kurpark wahrgenommen wurde. Es ist also sehr gut möglich, dass es sich um mehrere Personen gehandelt hat die sich im Kurpark aufgehalten haben. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 500.- Euro.

Wer kann für den o.a. Zeitraum von Beobachtungen die im dortigen Bereich vielleicht gemacht wurden, berichten?

Der Polizeiposten Lenzkirch, Tel: 07653/964390 oder das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel: 07651/93360 nimmt ihre Beoachtungen und Hinweise entgegen.

