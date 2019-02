Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Unfall mit drei Fahrzeugen führt zur Sperrung der B 518

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat am Montagmorgen zur Sperrung der B 518 geführt. Dort hatte ein in Richtung Wehr fahrender Autofahrer das Ende einer Fahrzeugschlange zu spät bemerkt. Diese hatte sich wegen Baumfällarbeiten gebildet. Der 25-jährige wich mit seinem Seat nach links auf, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Stattdessen kollidierte er aber mit einem entgegenkommenden Opel. Dieser wurde am Heck getroffen, wodurch sich der Wagen drehte und in die Leitplanke krachte. Der Seat wurde nach dem Zusammenstoß mit dem Opel nach rechts abgewiesen und prallte noch gegen einen auf der rechten Fahrspur befindlichen Chevrolet. Zuerst augenscheinlich unverletzt, stiegen die Fahrer aus. Der 28 Jahre alte Opel-Fahrer klagte dann im Rahmen der Unfallaufnahme über Schmerzen am Bein, der 22-jährige Chevrolet-Fahrer erlitt vermutlich ein Schleudertrauma und suchte selbstständig einen Arzt auf. Alle drei Autos mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Sie wurden alle erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei knapp 10000 Euro. Die B 518 war komplett blockiert und bis 10:00 Uhr voll gesperrt.

