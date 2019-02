Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Mutter und zwei Kinder bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag wurden eine Mutter und ihre zwei Kinder bei einem Verkehrsunfall auf der B 317 leicht verletzt. Gegen 11:15 Uhr hatte beim Abbiegen ein 71 Jahre alter Kia-Fahrer an der Kreuzung "Aiterener Ei" einen entgegenkommenden Audi übersehen, der der dortigen abknickenden Vorfahrtsstraße in Richtung Todtnau gefolgt war. Der Audi kollidierte mit dem kreuzenden Kia. Während die Kia-Insassen den Zusammenstoß unversehrt überstanden, wurden im Audi die 30 Jahre alte Fahrerin und zwei mitfahrende Kinder im Alter von 8 und 11 Jahren leicht verletzt. Der Rettungsdienst, der sich an der Unfallstelle um die Verletzten kümmerte, wurde von der Feuerwehr unterstützt, die auch die Fahrbahnreinigung übernahm. Der Sachschaden an den beiden Autos liegt bei rund 10000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell