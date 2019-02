Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Schlagabtausch beim Bahnhof - Mann muss in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Ein Mann musste in der Nacht zum Samstag beim Bahnhof Schlattholz in Schopfheim in Gewahrsam genommen werden, nachdem er sich nach einer tätlichen Auseinandersetzung nicht beruhigen ließ. Kurz nach Mitternacht war dort eine Schlägerei gemeldet worden. Notarzt und ein Rettungswagenteam kümmerten sich bei Eintreffen der Polizei bereits um einen Beteiligten. Das Gesicht des 18-jährigen zeigte deutliche Spuren eines schlagkräftigen Schlagabtausches, den er sich mit einem 32-jährigen geliefert hatte. Dieser wurde in Gewahrsam genommen, nachdem er sich immer noch höchst aggressiv zeigte. Ganz in der Nähe traf eine Streife auf einen bewusstlosen 42 Jahre alten Mann. Da sich Hinweise auf Drogen- und Alkoholkonsum ergaben, kam auch er neben dem Verletzten der Auseinandersetzung ins Krankenhaus.

