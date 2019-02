Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch - Verkehrskontrolle

Freiburg (ots)

Lenzkirch - Am Dienstag den 12.02. wurde in Lenzkirch, Schwarzwaldstraße/Ludwig-Kegel-Straße durch Beamte des Polizeireviers Titisee-Neustadt in der Zeit von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr Verkehrskontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden 19 Verkehrsteilnehmer verwarnt bzw. angezeigt. Die Beanstandungen waren vielfältig. 14 Verkehrsteilnehmer hatten keinen Gurt angelegt. 2 Mängelbericht wurden ausgehändigt. Jeweils ein Fahrzeugführer wurde angezeigt wg. fehlender Ladungssicherung, wg. Verstoß gg. das Waffengesetz, Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz/AO.

Solche Verkehrskontrollen werden auch weiterhin unangekündigt an verschiedenen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten durchgeführt.

Medienrückfragen bitte an:



Roland Zaubitzer

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 / 9336 - 120

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell