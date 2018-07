POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Bottrop:

Einen Sachschaden in Höhe von 2500 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrer mit seinem Wagen an einem roten, geparkten Mazda CX3. Das Auto stand über Nacht an der Flöttestraße. Morgens um kurz nach 11.00 h war es an der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Datteln:

Auf der Münsterstraße musste ein Lkw-Fahrer am Mittwoch um 08.45 h einem entgegenkommenden dunkelblauen Pkw ausweichen, weil dieser nach links von seiner Fahrspur in Richtung Gegenverkehr fuhr. Der 56-jährige Lkw-Fahrer aus Schwelm wich nach rechts aus und streifte einen Baum. Zu einem Unfall zwischen den Autos kam es nicht. Der dunkelblaue Pkw fuhr weiter, ohne sich um die Schäden zu kümmern, die er verursacht hatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7200 Euro.

Dorsten:

Mit einem Schaden in Höhe von 1000 Euro fand ein Fahrer seinen geparkten Mercedes am Südwall wieder. Der schwarze Wagen stand am Dienstagabend zwischen 18.00 und 21.00 h am Südwall.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

