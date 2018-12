POL-FR: Bad Säckingen: Rucksack aus offenem Pkw gestohlen

Freiburg (ots) - Ein Dieb hat sich am Montagmittag wieder auf einem Parkplatz eines Discounters in Bad Säckingen an einem vermutlich unverschlossenen Pkw zu schaffen gemacht und einen Rucksack gestohlen. Der Pkw war in der Zeit von 14:15 Uhr bis 15:15 Uhr in der Tullastraße geparkt. Als die 64 Jahre alte Besitzerin zum Wagen zurückkam, fehlte ihr Rucksack. Es entstand ihr ein Schaden von mehreren hundert Euro. Wahrscheinlich war ihr Wagen nicht abgeschlossen.

Deshalb denken Sie daran: - Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit - Verschließen Sie ihr Fahrzeug immer und schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. - Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb. - Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell