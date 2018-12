POL-FR: Breisach - Trunkenheit im Verkehr

Freiburg (ots) - Breisach - Am Sonntagmorgen wurde gegen 04:35 Uhr an der Rheinbrücke in Breisach ein Autofahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Wie sich herausstellte hatte der tunesische Staatsbürger, der in Frankreich wohnhaft ist, einen Atemalkoholwert von 1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Seine Fahrerlaubnis wurde in Verwahrung genommen und er wird angezeigt.

