POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Zeugen zu einem Verkehrsunfall gesucht!

Freiburg (ots) - Der Hergang eines Verkehrsunfalles, der am letzten Donnerstag, 27.11.2018, auf der B 34 am Ochsenbuckel passierte, konnte bislang nicht geklärt werden. Die Polizei sucht nach Zeugen. Gegen 18:10 Uhr kam es in Fahrtrichtung Waldshut zur Kollision zwischen einem VW Polo und einem Volvo Geländewagen. Während die 31 Jahre alte Polo-Fahrerin behauptete, der Volvo sei aufgefahren, gab der 50-jährige Volvo-Fahrer zu Protokoll, dass der Polo zurückgerollt sei. An den Autos wurde ein Schaden von 1500 Euro verursacht. Da der Volvo-Fahrer bereits mehrere Minuten verkehrsbedingt gestanden haben will, hat möglicherweise ein nachfolgender Fahrer den Unfall beobachtet oder kann Angaben über den Verkehrsfluss machen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) zu melden.

