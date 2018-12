POL-FR: Schopfheim: In Aufzug gefangen - Feuerwehr befreit Mutter mit Kind

Freiburg (ots) - Schnelle Hilfe gab es für eine Mutter mit Kleinkind am Montag gegen 11.23 Uhr am Bahnhof in Schopfheim. Da der Aufzug sich nicht mehr öffnen ließ, war die Dame kurzzeitig in diesem gefangen. Die Feuerwehr Schopfheim, die mit einem Fahrzeug und drei Mann, nach wenigen Minuten am Einsatzort war, konnte die Personen unbeschadet befreien.

