POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Verdacht des Fahrraddiebstahls am Bahnhof Wyhlen - Suche nach dem Eigentümer

Freiburg (ots) - Am Freitag gegen 13.45 Uhr wurde der Polizei ein Mann gemeldet, welcher sich im Bereich der Fahrradständer beim Bahnhof in Wyhlen verdächtig verhalten würde. Bei der polizeilichen Kontrolle führte der 26 Jahre alte, alkoholisierte Mann ein Fahrrad mit sich, welches er vermutlich zuvor entwendet hatte. Das Fahrrad wurde sichergestellt und der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls. In diesem Zusammenhang wird der Eigentümer des Rades, Mountainbike, Fischer, grau, Shimano-Gangschaltung, gesucht. Dieser wird gebeten sich mit dem Polizeiposten, Tel. 07624/9890-0, in Verbindung zu setzen.

kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621/176-101

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell