POL-FR: Breisach - Einbruch in Backstube

Freiburg (ots) - Breisach - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Zeit zwischen 00:45 Uhr und 01:30 Uhr in die Backstube am Grenzübergang Breisach eingebrochen. Der Täter trat das Glas der Eingangstür ein und verschaffte sich so Zutritt in den Innenbereich. Dort öffnete er die Tür zum Kühlraum und begab sich auch in den Verkaufsraum. Hier versuchte er einen Tresor zu öffnen, was jedoch misslang. Außerdem wurden die Kasse und einige leere Geldtaschen durchwühlt. Nach Eindrücken eines Glasfensters gelangte er in den Kellerbereich, wo er allerdings auch nicht fündig wurde. Ein Diebstahlschaden entstand somit nicht, jedoch beträchtlicher Sachschaden. Das Polizeirevier Breisach bittet, verdächtige Wahrnehmungen, die in dieser Nacht im Bereich der Backstube gemacht wurden, unter der Rufnummer 07667 9117-0 zu melden.

