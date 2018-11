Mannheim (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Samstagabend, gegen 21.00 Uhr, ein in einem Kellerraum eines Zweifamilienhauses des Anwesens Vordergasse 15, abgelegter Zeitungsstapel in Brand. Durch das rasche Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehren Hirschberg und Schriesheim, die mit 36 Mann im Einsatz waren, konnte größerer Schaden verhindert und der Brand rasch gelöscht werden. Die Hausbewohner verließen vorsorglich selbständig ihre Wohnungen. Verletzt wurde Niemand. Der Sachschaden bezog sich lediglich auf die in Brand geratenen Zeitungen. Ein Schaden am Gebäude war nicht zu verzeichnen. Der Polizeiposten Schriesheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

