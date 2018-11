POL-FR: Abschlussmeldung: Lörrach: Verkehrsunfall auf der A98 zwischen Lörrach und Weil - eine Person tödlich verletzt

Freiburg (ots) - Abschlussmeldung: Wie gemeldet ereignete sich am Donnerstag gegen 07.15 Uhr auf der A98 bei der Anschlussstelle Kandern in Fahrtrichtung Rheinfelden ein schwerer Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein älterer Mann getötet. Nach den bisherigen Ermittlungen des Verkehrskommissariats Weil am Rhein war der Herr zu Fuß auf der Autobahn unterwegs. Hier soll er auf der linken Spur der Fahrbahn zunächst durch einen Pkw, Citroen, erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert worden sein. Ein nachfolgender Kleintransporter, Opel, überrollte den Mann anschließend. Hierbei erlitt der Senior aus dem Landkreis Lörrach tödliche Verletzungen. Die beiden Unfallbeteiligten wurden nach dem Unfall durch das Kriseninterventionsteam des Rettungsdienstes versorgt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro.

Weshalb sich der Mann als Fußgänger auf der Autobahn bewegte ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Es handelt sich hierbei um den zehnten Verkehrstoten im Landkreis Lörrach in 2018.

Folgemeldung: Die Räumung der Unfallstelle ist abgeschlossen. Die Sperrung wurde aufgehoben. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zum Einsatz eines Polizeihubschraubers. Weitere Angaben zum genaueren Unfallhergang können noch nicht gemacht werden. Der Verkehrskommissariat Weil am Rhein führt intensive Ermittlungen zur Klärung des Unfalles.

Erstmeldung: Am heutigen Donnerstag, gegen 07.15 Uhr, ereignete sich auf der A98 ein Verkehrsunfall bei welchem eine Person tödlich verletzt wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde eine Person, die vermutlich zu Fuß unterwegs war, zunächst von einem Pkw erfasst und von einem zweiten Pkw überrollt. Die Person erlitt hierbei tödliche Verletzungen.

Die genaueren Umstände des Unfalles sind noch unklar. Die Unfallaufnahme läuft derzeit. Die Fahrbahn in Richtung Rheinfelden ist zwischen Eimeldingen und Lörrach-Mitte derzeit komplett gesperrt.

Die Unfallaufnahme erfolgt durch das Verkehrskommissariat Weil am Rhein.

