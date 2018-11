POL-FR: Lörrach: Unfallflucht im stockenden Verkehr

Freiburg (ots) - Am Donnerstagmorgen, gegen 07.30 Uhr, kam es aufgrund eines Unfalles auf der A98 zu stockendem Verkehr auf der Straße zwischen der Anschlussstelle Kandern (Lucke) und dem Ortseingang von Lörrach-Tumringen. Ein Seat-Fahrer wollte deshalb auf der Straße wenden. Ein nachfolgender Fahrzeugführer soll in diesem Moment an dem Seat vorbeigefahren sein und diesen gestreift haben. Nach dem Unfall entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer, vermutlich ein silberner Pkw, in Richtung Tumringen, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Am Seat entstand ein Schaden am Heck in Höhe von etwa 500 Euro.

Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621/176-500, sucht Zeugen des Unfalles.

