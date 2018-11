POL-FR: Hohentengen: Vorfahrtsverletzung - Autofahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots) - Mit leichten Verletzungen kam eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Hohentengen davon. Die 63-jährige hatte gegen 20:30 Uhr einen bevorrechtigten Pkw auf der Hauptstraße übersehen, als sie vom Weiherweg einfuhr. Der Fiat der Frau kollidierte mit dem VW eines 55 Jahre alten Mannes, der wie ein mitfahrender Säugling den Unfall unverletzt überstand. Die Frau wurde an der Unfallstellte vom verständigten Rettungsdienst versorgt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. An diesen dürfte ein Sachschaden von jeweils rund 3000 Euro entstanden sein.

