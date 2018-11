POL-FR: Wieden: Brand neben Wohngebäude mit glimpflichem Ausgang

Freiburg (ots) - Wieden: Brand neben Wohngebäude mit glimpflichem Ausgang

Glimpflich ausgegangen ist ein Brand am Samstagmorgen in Wieden. Kurz nach 7 Uhr wurde über Notruf mitgeteilt, dass es in der Straße "Laitenbach" brennt. Daraufhin rückten die Feuerwehren aus Wieden und Schönau aus und bekämpften den Brand. Insgesamt waren rund 30 Feuerwehrleute im Einsatz, die den Brand rasch löschen konnten. Betroffen war ein Holzunterstand, der zu einem danebenstehenden Wohngebäude gehört. In diesem übernachtete eine Gruppe Wochenendgäste. Diese wurden vorsorglich evakuiert, konnten aber bald wieder in ihre Unterkunft zurück. Als Brandursache wird eine weggeworfene und noch glimmende Zigarettenkippe vermutet. Der Brandort wird als Raucherplatz benutzt, zudem konnte bisher keine andere mögliche Ursache festgestellt werden.

