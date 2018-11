POL-FR: Waldshut-Tiengen: Motorradfahrer nach Kollision mit zwei Autos schwer verletzt

Freiburg (ots) - Waldshut-Tiengen: Motorradfahrer nach Kollision mit zwei Autos schwer verletzt

Am Freitagnachmittag ereignete sich im Stadtteil Tiengen ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 64-jähriger Motoradfahrer schwer verletzt. Kurz nach 17.30 Uhr fuhr eine Autofahrerin aus einer Ausfahrt heraus und bog in den Sulzerring ein. Hierbei übersah sie einen von links kommenden Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Kradfahrer wurde zu Boden geschleudert und rutschte in ein entgegen kommendes Auto. Der Kradfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand etwa 3000 Euro Sachschaden. Gegen die Autofahrerin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

