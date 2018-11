POL-FR: Steinen: Schneller Fahndungserfolg der Polizei - mutmaßliches Einbrechertrio vorläufig festgenommen

Freiburg (ots) - Steinen: Schneller Fahndungserfolg der Polizei - mutmaßliches Einbrechertrio vorläufig festgenommen

Ein schneller Fahndungserfolg gelang der Polizei in der Nacht zum Samstag nach einem Einbruch in Steinen. Kurz nach 1 Uhr wurde mitgeteilt, dass in der Lörracher Straße drei Personen gewaltsam in einem Imbiss eingedrungen seien. Daraufhin eilten mehrere Streifen samt Polizeihund zum Tatort. Als die erste Streife dort eintraf, rannten drei Personen vom Imbiss weg und in Richtung Zentrum davon. Im Zuge der sofortigen Fahndung wurden die Tatverdächtigen in Bahnhofsnähe gestellt. Es handelte sich um drei junge Männer im Alter zwischen 21 und 23 Jahren. Alle drei sind bei der Polizei keine Unbekannten. Am Tatort wurden Beweismittel aufgefunden und sichergestellt. Nach Sachlage schlugen die Täter eine große Scheibe ein und stiegen danach in den Imbiss ein. Ob dort etwas entwendet oder beschädigt wurde, steht noch nicht fest.

