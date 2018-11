POL-FR: Lörrach/Steinen: Unfall beim Entenbad - Sozius nach Streifvorgang am Knie verletzt

Freiburg (ots) - Am Freitagmorgen, gegen 07 Uhr, ereignete sich auf der L138 zwischen Steinen und Lörrach-Hauingen ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Sozius auf einem Motorrad verletzt wurde. Ein 43jähriger VW-Fahrer wollte von Steinen kommend nach links ins Gewerbegebiet Entenbad abbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der Motorradfahrer konnte an dem Pkw vorbeifahren, sein Sozius streifte jedoch mit dem Knie den Pkw. Hierdurch zog sich der 17 Jährige leichte Knieverletzungen zu. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst war nicht nötig. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

