POL-FR: Waldshut-Tiengen: Trickdiebstahl in Waldshut - Polizei mahnt zur Wachsamkeit

Freiburg (ots) - Ein Trickdiebstahl beim Geldwechseln ereignete sich am Freitag, gegen 9 Uhr, in Waldshut. Im Wallgraben wurde eine 78jährige Dame von einem Mann angesprochen, ob diese eine zwei Euro-Münze wechseln könne. Die hilfsbereite Dame suchte in ihrer Geldbörse nach Kleingeld, als der Mann plötzlich in Richtung Innenstadt (Metzgertörle) wegrannte. Bei der genaueren Nachschau in ihrem Geldbeutel stellte die Frau dann fest, dass sämtliches Scheingeld entnommen wurde. Der Diebstahlsschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Bei der Person handelte es sich um einen ca. 175cm großen Mann, er sprach deutsch mit deutlichem, ausländischem Akzent, rundliches Gesicht, schwarze Schildmütze, dunkle Jacke mit gelbem Emblem/Schriftzug auf dem Rücken, dunkle Hose.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751/8316-0, bittet um Hinweise.

Die Tipps der Polizei:

- Bleiben Sie bei aller Hilfsbereitschaft wachsam und verhindern Sie immer den direkten Blick in Ihre Geldbörse. - Geben Sie niemals Ihre Geldbörse fürs Wechseln aus der Hand, schirmen Sie Ihre Geldbörse ab und verweigern sie jeglichen Griff in Ihr Portemonnaie. - Halten Sie Fremde auf Abstand und lassen Sie sich von Unbekannten nicht bedrängen - hier ist dann auch der "Mut zur Unhöflichkeit" angebracht.

