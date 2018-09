POL-FR: Schwörstadt. Jugendlicher Kradfahrer Glück gehabt

Freiburg (ots) - Zu einem Unfall mit einem 16 Jahre alten Jugendlichen kam es am Dienstagmittag gegen 15.00 Uhr in der Straße "Hollwangen". Von der B34 kommend befuhr der junge Mann die Strecke mit seiner 125iger Yamaha, als er in einer Linkskurve mittig in die Fahrbahn geriet. Dabei kam ihm ein Opel Corsa entgegen und die 61 Jahre alte Frau sowie auch der Kradfahrer versuchten noch, auszuweichen. Dies gelang nicht und es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich glücklicherweise niemand verletzte. Die Yamaha des 16-jährigen war nicht mehr fahrbereit und erlitt einen Sachschaden von rund 1500 Euro. Am Opel entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

