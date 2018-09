POL-FR: Schopfheim. Unfall mit Fahrradfahrerin im Kreisverkehr

Freiburg (ots) - Leicht verletzt wurde am Dienstag gegen 13.20 Uhr eine 18 Jahre alte Fahrradfahrerin im Kreisverkehr der Eichener Straße. Sie wurde übersehen von einer 42-jährigen, die mit ihrem Mini Cooper in den Kreisverkehr von der Wehrer Straße einfuhr. Es kam zur Kollision, bei der sich die Fahrradfahrerin an den Rippen verletzte. An ihrem Trekkingrad entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro, am Mini Cooper 1000 Euro.

